Dudu foi um dos seis jogadores machucados em ataque a ônibus do FortalezaMateus Lotif / Fortaleza

Publicado 22/02/2024 12:55 | Atualizado 22/02/2024 14:27

diretoria pernambucana também se manifestou, repudiando o ato de violência na noite de quarta-feira (21). A CBF e clubes, como Fluminense, Vasco, Corinthians e Palmeiras, prestaram solidariedade ao Fortaleza e aos jogadores feridos após o ataque ao ônibus da delegação cearense por parte der torcedores do Sport . Ana noite de quarta-feira (21).

Em nota, a CBF lamentou "mais um episódio de violência ligado diretamente a uma partida de futebol", desta vez após o empate em 1 a 1 entre Sport e Fortaleza, pela Copa do Nordeste, em Recife. Uma hora depois da primeira postagem, a entidade disse que está encaminhando para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a notícia do fato para que o órgão adote todas as medidas pertinentes à apuração e punição dos responsáveis.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vem a público lamentar mais um episódio de violência ligado diretamente a uma partida de futebol, em um jogo entre Fortaleza e Sport de Recife pela Copa do Nordeste, ocorrido na noite desta quarta-feira (21), na Arena de Pernambuco.



O… pic.twitter.com/US0eTuD3AY — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 22, 2024

O Fluminense também repudiou o ato de violência e desejou "pronta recuperação aos atletas feridos no lamentável episódio." Além de pedir "paz no ambiente esportivo", o Tricolor ainda pediu que sejam tomadas as devidas providências para que os responsáveis sejam punidos."

Repudiamos os atos de violência sofridos pelo @FortalezaEC na noite de ontem e desejamos pronta recuperação aos atletas feridos no lamentável episódio. É inadmissível que fatos como esse continuem ocorrendo. O Fluminense espera que sejam tomadas as devidas providências para que… — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 22, 2024

O Vasco também seguiu pela mesma linha do rival ao condenar o ocorrido, pedir providências das autoridades e lembrar que "não há espaço para episódios como esse no esporte e em nossa sociedade". Por fim, afirmou que "é preciso dar um basta, de uma vez por todas, na violência!"



O Vasco da Gama presta apoio ao @FortalezaEC e deseja uma pronta recuperação ao jogadores que ficaram feridos após mais um ato de violência e covardia no futebol brasileiro.



Condenamos profundamente o ocorrido, afinal não há espaço para episódios como esse no esporte e em nossa… — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 22, 2024

Já o Sport, cujos torcedores foram os responsáveis pelo ataque com pedradas e pelo menos uma bomba caseira arremessada no ônibus do Fortaleza, disse em nota na madrugada desta quinta-feira (22) que "os absurdos atos de violência não condizem com a real conduta e comportamento da torcida rubro-negra, tampouco com os valores do clube - que sempre irá abominar esse tipo de postura."



E garantiu que "se colocou à disposição para ajudar na apuração dos fatos e as investigações, buscando identificar os envolvidos nesse ato criminoso.