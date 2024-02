Torcida do Atlético-MG na Arena MRV para o clássico com o Cruzeiro - Daniela Veiga/Atlético-MG

Publicado 22/02/2024 17:57

Belo Horizonte - O Atético-MG foi denunciado pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais por homofobia no clássico contra o Cruzeiro, na Arena MRV, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, e corre risco de ser excluído da competição. A partida aconteceu no dia 3/2 e foi vencida pela Raposa por 2 a 0.

A denúncia foi feita pelo procurador Felipe Bartolomeo Moreira, com base em gritos de "bicha" quando o goleiro do rival local, Rafael Cabral, cobrava tiro de meta ao longo do duelo. A denúncia foi enquadrada no 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência".

A multa prevista no CBJD para casos como esse é de R$ 100 a R$ 100 mil. Caso o pedido seja indeferido, o procurador solicitou a perda de mando de campo e pontos do Galo no Estadual. O julgamento será na próxima terça-feira (27). As informações são do "ge".

Além do caso classificado como de "extrema gravidade", o Atlético-MG também foi denunciado no clássico no artigo 213, nos incisos II e III, sobre deixar de tomar providência e prevenir o arremesso de objetos no campo e a invasão em campo. A pena também de R$ 100 a R$ 100 mil.