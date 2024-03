Coletiva do técnico Carlo Ancelotti - JAVIER SORIANO / AFP

Publicado 06/03/2024 09:27

Espanha - O Ministério Público da Espanha solicitou, nesta quarta-feira (6), que o técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, seja condenado a quatro anos e nove meses de prisão. Ele é acusado de ter fraudado o tesouro público espanhol em mais de um milhão de euros com sonegação de impostos.

Segundo a acusação, Ancelotti não declarou em sua renda os valores que recebeu pela exploração de seus direitos de imagem durante os anos de 2014 e 2015. Ele tentou fugir da tributação por meio de um "confuso e complexo" esquema de trustes e empresas, que canalizavam os valores que ele recebia de direito de imagem. O treinador teria simulado a cessão dos direitos para empresas "sem atividade verdadeira".

As acusações dizem respeito à primeira passagem de Ancelotti pelo Real Madrid. Ao chegar ao clube espanhol, em julho de 2013, o técnico cedeu seus direitos de imagem à empresa Vapia Limited por um período de 10 anos, por 25 milhões de euros.

No dia seguinte, Ancelotti foi nomeado como representante da empresa. O técnico do Real Madrid recebeu "máximos poderes de atuação para gerir seus direitos de imagem". Depois, o prazo do acordo foi reduzido para três anos e o valor da negociação para 1 milhão de euros.