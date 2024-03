Vini Jr marcou o gol que garantiu a classificação do Real Madrid na Liga dos Campeões - JAVIER SORIANO / AFP

Publicado 06/03/2024 19:40

Rio - O Real Madrid está nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Maior campeão do torneio com 14 títulos, o gigante espanhol empatou com o Leipzig, da Alemanha, por 1 a 1, nesta quarta-feira (6), no Santiago Bernabéu, e assegurou a classificação pelo placar agregado - venceu na ida por 1 a 0. Vini Jr abriu o placar, enquanto o zagueiro húngaro Orbán empatou.

Não foi uma atuação brilhante do Real Madrid. O time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti controlou a posse de bola e jogou com a vantagem a favor, e não se esforçou para criar. O Leipzig, por sua vez, criou mais oportunidades, mas convertia mal. Ao todo, foram 20 finalizações da equipe alemã, mas apenas quatro foram no alvo e, poucas vezes, deu trabalho ao goleiro Lunin.

Na etapa final, o Real Madrid abriu o placar aos 20 minutos, em contra-ataque. Após uma jogada de bola parada do Leipzig, a defesa merengue afastou, Bellingham puxou o contragolpe e deu linda assistência para Vini Jr, que bateu colocado no ângulo, sem chances de defesa. O Leipzig empatou três minutos com o zagueiro húngaro Orbán, mas a reação parou por aí.

Com a vitória na ida por 1 a 0, o Real Madrid garantiu a vaga nas quartas de final com o placar de 2 a 1 no agregado. Com a eliminação do Leipzig, o Borussia Dortmund assegurou a classificação para o Mundial de Clubes de 2025 pelo ranking da Fifa. O Mundial, que será realizado nos Estados Unidos, será a primeira edição no novo formato - igual a Copa do Mundo de seleções com 32 equipes.