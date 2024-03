10º - Borussia Dortmund (Alemanha) - Ina FASSBENDER / AFP

10º - Borussia Dortmund (Alemanha) Ina FASSBENDER / AFP

Publicado 06/03/2024 19:24 | Atualizado 06/03/2024 19:25

Alemanha - Com a derrota do RB Leipzig, da Alemanha, para o Real Madrid, nesta quarta-feira (6), pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund garantiu vaga para disputar o Mundial de Clubes, em 2025, que será a primeira edição com o novo formato. A equipe aurinegra irá participar da competição pela pontuação no ranking criado pela Fifa.

O ranking criado pela entidade máxima do futebol leva em consideração o desempenho dos clubes nas principais competições de cada continente entre 2021 e 2024. Além do Borussia, mais participantes podem carimbar seu passaporte para a disputa do Mundial, nos Estados Unidos, a depender dos resultados nas oitavas da Liga dos Campeões. Confira:

- RB Salzburg (Áustria): vai ao Mundial se Arsenal e PSV forem eliminados

- Atlético de Madrid (Espanha): vai ao Mundial se o Barcelona for eliminado

- Juventus (Itália): vai ao Mundial se o Napoli for eliminado

O Mundial de Clubes do ano que vem dará início ao novo formato do campeonato, que passará a ser disputado de quatro em quatro anos e em sistema de fase de grupos — antes era no modelo mata-mata. Serão 32 times divididos em oito grupos de quatro integrantes, como na Copa do Mundo de seleções. Os melhores avançam para as quartas e a partir daí começa a fase eliminatória da competição.

Até o momento, Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os brasileiros confirmados para a disputa. O regulamento da Fifa para o Mundial prevê que apenas dois clubes de um mesmo país podem se classificar, a não ser em caso de múltiplos campeões continentais. Portanto, para algum time do Brasil se juntar ao trio, terá que vencer a Libertadores neste ano.