Sam Kerr é a principal estrela do Chelsea no futebol femininoAFP

Publicado 06/03/2024 17:46

Rio - Principal jogadora do Chelsea no futebol feminino, a australiana Sam Kerr foi acusada pela Justiça da Inglaterra de ter cometido "assédio com agravamento racial" contra um policial de Londres, em janeiro de 2023. A atacante se declarou inocente.

Sam Kerr compareceu na última segunda-feira (4) a uma audiência de preparação para o julgamento. A Justiça inglesa alega que a acusação contra a australiana se refere "a um incidente envolvendo um policial que estava respondendo a uma reclamação envolvendo uma tarifa de táxi".

A jogadora australiana deverá comparecer ao Tribunal de Magistrados de Wimbledon em fevereiro de 2025. Sam Kerr é a principal nome da Austrália no futebol feminino e possui 99 gols marcados em 128 partidas pelo Chelsea.

Sam Kerr está afastada dos gramados por conta de uma grave lesão ligamento cruzado anterior do joelho, sofrida em janeiro, e só deve retornar na próxima temporada. Ela é a maior artilheira da seleção australiana, com 64 gols em 125 partidas.