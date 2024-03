Parceria entre Lebron e Liverpool lança primeiras roupas - Divulgação

Publicado 06/03/2024 16:24

A Nike divulgou nesta terça-feira (6) uma coleção de peças de vestuário que têm uma parceria pouco comum: o astro de NBA LeBron James e o Liverpool. A colaboração teve início após o jogador de basquete tornar-se sócio do grupo que possui participação nas ações do clube de futebol.

Uma das peças de vestuário lançadas é uma camisa regata de basquete, na cor azul celeste, com detalhes em preto e dourado. Além da logomarca de LeBron e do escudo do Liverpool, há uma estampa na parte da frente com a sigla 'YNWA', de 'You’ll Never Walk Alone' (“Você nunca caminhará sozinho”, na tradução em português). Esse é o lema da torcida do clube.



Outra camisa, na cor preta e também com detalhes azul celeste e dourado, tem um mosaico com referências a Liverpool e LeBron.



Ao todo, a coleção possui também um tênis no padrão da NBA, shorts e agasalhos. Entretanto, as vendas são apenas nos Estados Unidos e na Europa.