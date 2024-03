Sob o comando de Jorge Jesus, o Al-Hilal é o líder invicto do Campeonato Saudita, com 62 pontos - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 06/03/2024 15:30

Arábia Saudita - Treinador do Al-Hilal, Jorge Jesus foi eleito o técnico do mês pela quarta vez consecutiva na Liga Saudita. Sob o seu comando, a equipe tem 26 vitórias seguidas e está por duas de bater o recorde mundial de triunfos em sequência.

O clube, se vencer a próxima partida, contra o Al-Riyadh, iguala a marca obtida pelo The New Saints, do País de Gales, em 2016. O último empate do Al-Hilal foi em 21 de setembro, e a última derrota em 12 de agosto.

No mês passado, o time de Jorge Jesus disputou três partidas pela liga local, contra Al Raed, Al Ettifaq e Al-Ittihad. Na Champions da Ásia, bateu Sepahan, do Irã, e o próprio Ittihad.



O Al-Hilal é o líder invicto do Campeonato Saudita, com 62 pontos, nove de vantagem sobre o Al-Nassr, segundo colocado. Na Champions, tem vantagem de dois gols no confronto contra o Al-Ittihad, pelas quartas de final.