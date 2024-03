Marlon Freitas em ação pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Marlon Freitas em ação pelo Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Publicado 06/03/2024 14:49

Rio - O Vasco segue ativo no mercado de transferências e definiu seu novo alvo para a temporada. Trata-se do volante Marlon Freitas, do Botafogo. O Cruz-Maltino fez uma proposta pela contratação do jogador por empréstimo, válido por uma temporada. A informação foi dada pelo "SBT".

Por conta da negociação entre os dois clubes, o camisa 17 do Alvinegro não jogará contra o Bragantino, nesta quarta-feira (6), pela ida da terceira fase da Pré-Libertadores, no Estádio Nilton Santos.

O Botafogo, entretanto, não planeja facilitar a saída de Marlon Freitas. Por outro lado, o Vasco entende que o atleta é o nome ideal para assumir a função de primeiro volante e reforçar o Cruz-Maltino na temporada.

O Vasco conta com uma carência na posição de volante desde as lesões de Jair e Paulinho, que devem deixar os dois fora de grande parte da temporada. O Cruz-Maltino chegou a contratar o argentino Juan Sforza e o chileno Galdames, entretanto, segue no mercado em busca de mais um nome.

No Botafogo desde o ano passado, Marlon Freitas tem 75 partidas com a camisa do clube, com quatro gols marcados e seis assistências feitas. Além do Alvinegro, o volante também atuou por Atlético-GO, Botafogo-SP, Criciúma e Fluminense, time onde foi revelado.