Gabriel Medina brilhou na ISA World Surfing Games para se garantir na segunda Olimpíada da carreira, mas foi à repescagem na etapa de Portugal - Ricardo Arduengo / AFP

Gabriel Medina brilhou na ISA World Surfing Games para se garantir na segunda Olimpíada da carreira, mas foi à repescagem na etapa de PortugalRicardo Arduengo / AFP

Publicado 06/03/2024 14:12

Rio - O Brasil foi bem representado na abertura da terceira etapa do Circuito Mundial de Surfe (WSL), nesta quarta-feira (6), em Peniche, Portugal. Sete brasileiros disputaram no masculino e cinco avançaram à terceira fase. Somente Deivid Silva e Gabriel Medina, que recentemente assegurou a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, foram à repescagem.

Os irmãos Pupo, Caio Ibelli, Italo Ferreira e Yago Dora avançaram para a terceira fase. Samuel Pupo obteve o maior somatório do dia com nota 15. Já Gabriel Medina, que esteve na mesma bateria do compatriota, ficou em terceiro lugar e foi à repescagem com nota 8,16. Deivid Silva também não conseguiu superar os havaianos em sua bateria com somatório de 9,84 e enfrentará Medina na repescagem.

Já a maior nota do dia foi do australiano Jack Robinson. Ele acertou um lindo aéreo e recebeu 8,83. A polêmica do dia ficou por conta do estadunidense Griffin Colapinto, que atrapalhou o australiano Callum Robson, que possuía a prioridade na onda, e teve a segunda maior nota eliminada e, por isso, disputará a repescagem.

Confrontos da repescagem da segunda rodada:

Bateria 1 - Griffin Colapinto (EUA) x Jake Marshall (EUA) x Joaquim Chaves (POR)

Bateria 2 - Kanoa Igarashi (JAP) x Matthew McGillivray (AFS) x Marco Mignot (FRA)

Bateria 3 - Ryan Callinan (AUS) x Gabriel Medina (BRA) x Deivid Silva (BRA)

Bateria 4 - Ian Gentil (HAV) x Liam O'Brien (AUS) x Rio Waida (IND)