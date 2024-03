De La Cruz acertou com o Flamengo após jogar por anos no River Plate - Gilvan de Souza / Flamengo

De La Cruz acertou com o Flamengo após jogar por anos no River PlateGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/03/2024 12:17

De La Cruz foi o jogador que se transferiu nesta janela do futebol brasileiro que mais ganhou seguidores após trocar de clube. O acerto com o Flamengo rendeu ao uruguaio 509.474 novos perfis no Instagram, entre dezembro de 2023 e março de 2024.



Por outro lado, Pablo, que trocou o Flamengo pelo Botafogo, e Renato Augusto, que deixou o Corinthians e assinou com o Fluminense, estão entre os três jogadores que mais perderam seguidores. O levantamento do site 'Torcedores.com' levou em consideração 95 nomes que trocaram de clubes no futebol brasileiro na janela de transferências deste início de ano.



De La Cruz, que já tinha um número de seguidores relevante, de mais de um milhão, na época em que jogava pelo River Plate, lidera com folga a lista de jogadores com mais seguidores. O segundo colocado é Raniele, que ganhou 463.544 novos perfis ao trocar o Cuiabá pelo Corinthians.



Do outro lado, os três jogadores que mais perderam seguidores, deixaram clubes com mais torcidas. Em terceiro lugar, Renato Augusto viu seu número no Instagram cair em 60.389 perfis. Pablo está em segundo na lista, com menos 61.145. E Gil, que saiu do Corinthians para o Santos, lidera com menos 66.951.





Jogadores que mais ganharam seguidores





De La Cruz (Flamengo): 509.474 (tem atualmente 1.586.630)

Raniele(Corinthians): 463.544(476.842)

Igor Coronado(Corinthians): 319.632 (626,228)

Ferreirinha (São Paulo): 311.247 (803.133)

Gabriel Verón (Cruzeiro): 201.899 (1.693.179)





Quem mais perdeu seguidores no Instagram





Gil (Santos) - 66.951 (tem atualmente 1.072.935)

Pablo (Botafogo) - 61.145 (745.671)

Renato Augusto (Fluminense) - 60.389 (1.918.851)

Caio Paulista (Palmeiras) - 58.450 (431.840)

Gustavo Scarpa (Atlético-MG) - 42.683 (1.369.706)