Com a punição, Bellingham só voltará a atuar no Campeonato Espanhol no dia 31 de marçoPierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 06/03/2024 11:15 | Atualizado 06/03/2024 11:17

Espanha - O meia Jude Bellingham, do Real Madrid, foi suspenso pelo Comitê de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol por dois jogos no Campeonato Espanhol. O inglês levou cartão vermelho na última rodada, no empate em 2 a 2 com o Valencia , após o árbitro finalizar o jogo no momento do gol da virada do clube merengue. Na súmula, o juiz relatou a agressividade do atleta.

"O jogador Bellingham foi expulso pelo seguinte motivo: após o fim da partida e ainda no gramado, se dirigiu a mim correndo em atitude agressiva e gritando, repetindo várias vezes: "Foi a p*** de um gol", afirmou Gil Manzano, árbitro da partida.

Ele apitou o fim do jogo dois segundos antes da finalização de Bellingham, no que seria o gol da virada do Real Madrid, aos 53 minutos do segundo tempo. Gil Manzano é um dos árbitros mais conceituados do futebol espanhol e foi escalado para esta partida justamente por isso. O duelo era cercado de expectativa devido ao reencontro de Vini Jr com o Mestalla, estádio do Valencia.



Com a suspensão, o inglês ficará fora das partidas contra Celta, no próximo domingo, e Osasuna, no sábado seguinte. Após o duelo com o RB Leipzig, pelo jogo de volta das oitavas da Liga dos Campeões, Bellingham só voltará a vestir a camisa do clube merengue no último dia de março.