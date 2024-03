Cristiano Ronaldo deixou o Manchester United em novembro de 2022 - Lindsey Parnaby / AFP

Cristiano Ronaldo deixou o Manchester United em novembro de 2022Lindsey Parnaby / AFP

Inglaterra - Ex-técnico do Manchester United, o norueguês Ole Gunnar Solskjaer revelou que teve problemas para trabalhar com Cristiano Ronaldo na sua última passagem pelo clube inglês. De acordo com o treinador, o craque português pediu para descansar a cada três jogos, mas, quando colocado no banco, não gostou.

"Quando chegou no clube, ele me disse para colocá-lo de titular em três jogos seguidos, e então como reserva no quarto jogo. Mas é tão apaixonado que não gostou quando eu fiz isso", declarou Solskjaer ao podcast 'Stick to Football'.

Outro desafio para o comandante foi adaptar o time ao português. A equipe, que gostava de usar pressão alta na frente, teve que mudar o estilo de jogo com a chegada de CR7: "Quando a equipe tinha a bola, não havia problema algum. Mas sem ele na pressão, tivemos que mudar um pouco as funções às quais estávamos acostumados. Éramos um dos times com maior pressão antes".

Apesar disso, Solskjaer defendeu a contratação do atleta na época. "Contratá-lo foi uma decisão muito rápida. Quando ficou claro que ele ia sair da Juventus, fiquei entusiasmado. O clube perguntou se queria que tentassem, eu disse que sim. Não deu certo para mim nem para o Cristiano, mas foi a decisão certa naquele momento", ponderou.



O técnico foi demitido do Manchester United três meses após a chegada de Cristiano Ronaldo. Já o atacante deixou o clube em novembro de 2022 para assinar com o Al-Nassr, da Arábia Saudita.