Recém-contratado, Beraldo fez seu o décimo jogo como titular no PSG - Divulgação/PSG

Publicado 06/03/2024 14:00 | Atualizado 06/03/2024 14:02

França - O zagueiro Lucas Beraldo foi titular na vitória do PSG sobre o Real Sociedad, por 2 a 1, nas oitavas de final da Liga dos Campeões, e recebeu elogios da imprensa francesa. O brasileiro atuou, inclusive, na sua posição de origem. Depois de entrar em campo várias vezes como lateral-esquerdo ou terceiro defensor pela esquerda, ele fez dupla com Lucas Hernández na zaga e foi um dos melhores do time francês.

O jornal 'L’Equipe' deu nota 7 para o jovem brasileiro. Somente Mbappé recebeu nota maior na partida, 8. Outros jogadores do clube parisiense receberam a mesma avaliação de Beraldo, mas o diário destacou o zagueiro em sua manchete.

"Titular na defesa central, Lucas Beraldo foi convincente. Definitivamente, o jovem brasileiro é muito melhor quando joga de zagueiro central do que de lateral-esquerdo. Combinando com Lucas Hernández, ele foi vigilante e se posicionou bem para anular os raros ataques bascos", escreveu o jornal.

Vale ressaltar que Beraldo foi convocado por Dorival Júnior para vestir a camisa da Seleção nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, neste mês.

O brasileiro ainda participou da jogada do segundo gol, com um passe longo rasteiro para o ataque. Beraldo celebrou a boa atuação e creditou a rápida adaptação a Luis Enrique, técnico da equipe, e ao companheiro de posição Marquinhos.



"Acho devo muito ao Mister (Luis Enrique) pela minha adaptação, por ter me ajudado, por ele falar espanhol, me ajuda muito a compreender, o Marquinhos também, que fala sempre, hoje não jogou, mas me instrui o tempo inteiro. Só tenho a agradecer a eles na adaptação", declarou o zagueiro, ao canal 'TNT Sports'.

Com a vitória, o PSG avançou às quartas de final e, agora, aguarda o sorteio, que será realizado pela Uefa no dia 15 de março. Na ocasião, será conhecido também o chaveamento até o fim do torneio. Os confrontos da próxima fase serão nos dias 9, 10, 16 e 17 de abril.