Lucas Pérez é o grande destaque do Deportivo La CoruñaDivulgação / Deportivo La Coruña

Publicado 06/03/2024 14:17

Espanha - Jogador do Deportivo La Coruña, da terceira divisão do futebol espanhol, o atacante Lucas Pérez está próximo de bater um feito histórico de Lionel Messi. O argentino, que atualmente defende o Inter Miami, é o único jogador do futebol espanhol que conseguiu fazer um gol e dar uma assistência no mesmo jogo do futebol espanhol em cinco partidas consecutivas. Entretanto, Pérez pode superar tal recorde.

O recorde de Messi foi estabelecido na temporada de2011/12. Naquela época, o jogador, que defendia o Barcelona, fez sete gols e deu seis assistências, nas vitórias contra Granada, Getafe, Mallorca, Athletic e Zaragoza.Desde então, ninguém igualou essa marca no futebol da Espanha.

Lucas Pérez já igualou tal marca no último domingo (3). Na vitória por 4 a 1 sobre o Lugo, o espanhol fez um gol e deu três assistências. Antes dessa partida, contra Osasuna B, Tarazona, Logroñes e Fuenlabrada, o atacante também balançou as redes em todos os jogos, somando seis gols em cinco duelos.

Para bater o recorde do argentino, o atacante precisa fazer um gol ou dar uma assistência no próximo domingo (10), contra o Gimanstic. O jogo será um duelo de líder contra vice-líder, sabendo que o Deportivo La Coruña, comandado por Lucas Pérez, está no topo da terceira divisão espanhola, enquanto o Gimnastic ocupa a segunda colocação.