Incêndio ao lado do St Mary's Stadium, casa do Southampton - Reprodução / Internet

Incêndio ao lado do St Mary's Stadium, casa do SouthamptonReprodução / Internet

Publicado 06/03/2024 15:46 | Atualizado 06/03/2024 15:47

Inglaterra - O jogo entre Southampton e Preston North End, nesta quarta-feira (6), válido pela 36ª rodada da Championship, a segunda divisão inglesa, precisou ser adiado em consequência de um incêndio. O incidente ocorreu em uma fábrica ao lado do St Mary's Stadium, estádio do time da casa, que foi invadido pelas fumaças.

O estádio foi evacuado horas antes do jogo devido à toxicidade da fumaça do incêndio. Os residentes próximos ao estádio chamaram o serviço de emergência da cidade e as vias de acesso foram fechadas. Em nota, o clube informou que o incêndio causou perturbações significativas na área, com ruas fechadas ao redor do estádio enquanto os bombeiros continuam a lidar com a situação.

Ainda no comunicado, os Saints, como é apelidado o clube, agradeceu a compreensão do Preston e da EFL, a organização que representa 72 clubes profissionais de futebol da Inglaterra. O Southampton finalizou dizendo que todos os ingressos vendidos para o duelo continuarão sendo válidos para a nova data do jogo, que ainda será anunciada.

O adiamento do confronto acontece em momento crucial, já que a Championship entrou na reta final da temporada, restando 10 jogos a serem disputados. O Southampton está em quarto, com 70 pontos, e ainda sonha com uma vaga direta para a Premier League, a primeira divisão do futebol inglês. Já o Preston se encontra em nono, com 53, e briga por um lugar na zona de playoffs da competição.