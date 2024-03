Bellingham é um dos grandes nomes do Real Madrid nesse início de temporada - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 06/03/2024 17:17

Espanha - Após ser anunciada a suspensão de Jude Bellingham por dois jogos , o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, revelou antes do confronto contra o RB Leipzig, pela partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, que o clube merengue irá recorrer da punição imposta ao inglês. De acordo com o italiano, a suspensão do camisa 5 não é justa.

Bellingham foi expulso no último sábado (2), no empate de 2 a 2 entre Real Madrid e Valencia, em partida válida pelo Campeonato Espanhol . A polêmica do duelo se deu por causa do juiz ter encerrado o jogo exatamente no momento em que houve o cruzamento para o inglês marcar o gol da virada merengue, no último lance do duelo.