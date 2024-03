Raphinha fazendo o gesto eternizado por Ronaldinho Gaúcho - Divulgação / Barcelona

Raphinha fazendo o gesto eternizado por Ronaldinho GaúchoDivulgação / Barcelona

Publicado 06/03/2024 17:07 | Atualizado 06/03/2024 17:08

O Barcelona divulgou na tarde desta quarta-feira (6) a foto oficial do elenco do clube para a temporada 2023/24. Entretanto, algo que chamou a atenção foi o gesto de Raphinha no registro, que repetiu a pose eternizada por Ronaldinho e copiada por jogadores como Neymar e Piqué.

A pose foi feita por Ronaldinho na temporada 2004/05 e repetido por Neymar em 2014/15. Piqué fez tal gesto na última temporada, sua última como jogador profissional.

Raphinha é fã assumido de Ronaldinho Gaúcho. Logo em sua chegada ao Barcelona, em 2022, o ponta da seleção brasileira afirmou que começou a acompanhar o clube graças ao ex-meia.

"Comecei a acompanhar o Barcelona, na verdade, depois da vinda do Ronaldinho. Acho que a participação dele e tudo que ele fez aqui influenciou bastante e foi onde comecei a acompanhar o clube, quando comecei a torcer pelo Barcelona", disse Raphinha.

Raphinha é um dos principais nomes do setor ofensivo do Barcelona. Desde que chegou, em 2022, o ponta 75 jogos, 15 gols e 19 assistências.