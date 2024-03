Papu Gómez em ação pela seleção da Argentina - Divulgação / Argentina

Publicado 08/03/2024 15:18

Campeão do mundo com a Argentina em 2022, o atacante 'Papu' Gómez teve sua apelação por doping negada pela Justiça espanhola e segue suspenso do futebol por dois anos. Afastado do esporte desde outubro de 2023, o jogador de 36 anos, que atualmente defende o Monza, testou positivo para terbutalina em novembro, quando atuava pelo Sevilla.

Para justificar o teste positivo, Papu Gómez disse que a substância estava presente no xarope que deu aos filhos na noite anterior. Ele tentou recorrer da decisão anteriormente, mas não teve êxito.

Presidente do Monza, Raffaele Palladino comentou brevemente sobre o assunto, e afirmou que o clube irá emitir um comunicado no futuro.

"Até onde eu estou sabendo, o recurso que ele apresentou foi rejeitado. O clube ainda comunicará melhor a situação", afirmou o mandatário.

Revelado pelo Arsenal de Sarandí, Papu Gómez ainda atuou no San Lorenzo antes de partir para o futebol europeu, onde não saiu mais. Na Europa, ele defendeu as camisas de Catania, Metalist, Atalanta, Sevilla e, mais recentemente, no Monza. O jogador também tem passagens pela seleção da Argentina, sendo campeão da Copa do Mundo de 2022, no Catar.