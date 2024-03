Verstappen conquistou a 34ª pole da carreira - GIUSEPPE CACACE / AFP

Publicado 08/03/2024 16:51

Rio - Nenhuma surpresa na classificação do GP da Arábia Saudita. O tricampeão Max Verstappen confirmou o favoritismo e conquistou a 34ª pole position da carreira, nesta sexta-feira (8), no Circuito de Jeddah. O piloto holandês da Red Bull Racing vai largar na ponta, seguido por Charles Leclerc, da Ferrari, e o seu companheiro de equipe Sérgio Perez.

Verstappen anotou a volta mais rápida com giro de 1m27s412, ficando 0s3 à frente do segundo colocado Leclerc. O tricampeão mundial se manteve na frente dos rivais durante toda as três etapas da classificação, mas com vantagem de até 0s1. Na última fase, dominou a pista e conseguiu aumentar a diferença, mostrando que é o favorito para a corrida.

A Ferrari teve um desfalque de última hora. Carlos Sainz foi diagnosticado com uma apendicite e terá que passar por uma cirurgia. O piloto espanhol foi substituído pelo jovem britânico Oliver Bearman, de 18 anos, que conseguiu avançar até a segunda fase da classificação e ficou em 11º lugar no grid por uma diferença de apenas 0s036 para o 10º colocado.

O veterano Fernando Alonso ficou em quarto lugar e teve um bom desempenho com a Aston Martin. Já a McLaren conseguiu se manter à frente da Mercedes com Oscar Piastri e Lando Norris em 5º e 6º, respectivamente. A Mercedes, por sua vez, não teve um bom ritmo de classificação e terminou com George Russell em 7º e Lewis Hamilton em 8º, a 0s9 do pole.

O GP da Arábia Saudita é a segunda etapa da Fórmula 1 em 2024. A corrida será realizada neste sábado (9), às 14h (de Brasília), no Circuito de Jeddah, por conta do Ramadã.

Veja a classificação do GP da Arábia Saudita:

1º - Max Verstappen (Red Bull)

2º - Charles Leclerc (Ferrari)

3º - Sergio Perez (Red Bull)

4º - Fernando Alonso (Aston Martin)

5º - Oscar Piastri (McLaren)

6º - Lando Norris (McLaren)

7º - George Russell (Mercedes)

8º - Lewis Hamilton (Mercedes)

9º - Yuki Tsunoda (Visa Cash)

10º - Lance Stroll (Aston Martin)

11º - Oliver Bearman (Ferrari)

12º - Alexsander Albon (Williams)

13º - Kevin Magnussen (Haas)

14º - Daniel Ricciardo (Visa Cash)

15º - Nico Hulkenberg (Haas)

16º - Valtteri Bottas (Stake)

17º - Esteban Ocon (Alpine)

18º - Pierre Gasly (Alpine)

19º - Logan Sargeant (Williams)

20º - Guanyu Zhou (Stake)