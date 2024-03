Vini Jr comemorou o primeiro dos dois gols sobre o Valencia com os punhos cerrados, símbolo da luta antirracista - Jose Jordan / AFP

Vini Jr comemorou o primeiro dos dois gols sobre o Valencia com os punhos cerrados, símbolo da luta antirracistaJose Jordan / AFP

Publicado 08/03/2024 15:30

Espanha - Em relatório, a LaLiga denunciou xingamentos ao brasileiro Vini Jr, do Real Madrid, no seu retorno ao Mestalla, estádio do Valencia . A competição relatou que o camisa 7 foi chamado de "tonto" pela torcida adversária. Entretanto, não há nenhuma citação a atos racistas no documento.

Leia mais: Jornal de Valencia volta a atacar Vini Jr depois de jogo na Champions

Segundo dados do relatório, ele foi alvo dos torcedores do Valencia em pelo menos três momentos do jogo. Aos oito minutos, cantaram "Vinicius, que tonto você é" e "Vinicius, que ruim você é".

Em seguida, após ofensas contra o Real Madrid, gritaram "Tonto, tonto" e repetiram "Vinicius, que tonto você é" mais duas vezes, aos 23 minutos do primeiro tempo e aos cinco da segunda etapa.