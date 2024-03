Acelino Popó Freitas - Reprodução

Acelino Popó FreitasReprodução

Publicado 08/03/2024 16:23

Rio - Após Jake Paul anunciar luta com a lenda do boxe Mike Tyson, outra grande figura da modalidade se manifestou nas redes sociais. Acelino Popó revelou que vinha negociando para uma exibição contra o ator e produtor de conteúdo estadunidense, mas as partes resolveram aguardar o desfecho do embate com Tyson para planejarem os próximos passos.

Popó comentou sobre o duelo entre os compatriotas e vê como positivo o encontro, destacando que a diferença de, atividade no momento e experiência provocam dúvidas quanto a um favoritismo. Paul tem 27 anos, enquanto Tyson tem 57. O brasileiro ainda afirmou que não descarta entrar e formar um trio para também encarar Mike Tyson.

"A gente sabe que é uma luta boa para os dois. Mike Tyson, a história que tem, apesar de que Jake Paul é muito mais novo e (está) lutando ainda. Já estava em negociação com o Jake Paul, vamos ver o que depois dessa luta com Tyson vai acontecer. Mas a negociação estava bem encaminhada, em 60%, com o empresário dele para a gente lutar no final do ano", iniciou Popó.

"Provavelmente vai acontecer, mas vamos ver o que vai acontecer depois da luta contra Tyson. Quem sabe eu não entro nesse trio? Vamos nessa nessa. Estou para jogo. Eu tenho 48, Tyson tem 58 (completa em junho), mas não é a idade que vai falar quem somos nós, são os nossos currículos, são as nossas histórias que vão dizer quem é você e quem sou eu", completou.

Mike Tyson irá encarar Jake Paul no boxe no dia 20 de julho, em Arlington, no Texas (EUA), no At&T Stadium. A lenda do box mundial retorna aos ringues após quase quatro anos. Seu último embate foi contra contra Roy Jones Jr, em uma luta de exibição que terminou empatada.