Erick Pulgar em ação pela seleção do ChileAFP

Publicado 08/03/2024 16:11 | Atualizado 08/03/2024 16:17

O treinador Ricardo Gareca anunciou na tarde desta sexta-feira (8) os jogadores que serão convocados para a seleção do Chile para os amistosos contra a Albânia, no dia 22, e França, no dia 26. O volante Erick Pulgar, do Flamengo, foi chamado para tais jogos, enquanto a dupla Gary Medel e Pablo Galdames, do Vasco, não está presente na lista do técnico da "Roja".

Pulgar, entretanto, não desfalcará o Flamengo para o Campeonato Carioca. Isso porque o último jogo das semifinais do estadual acontece no dia 17, enquanto o primeiro jogo da grande decisão ocorre no dia 31. Mesmo assim, o volante é titular recorrente na seleção chilena, e, caso se lesione, pode desfalcar o Rubro-Negro em uma possível classificação para a final do Carioca, contra Vasco ou Nova Iguaçu.

A lista também contou com o retorno de jogadores históricos da seleção chilena. O goleiro Claudio Bravo, do Betis, o lateral-direito Mauricio Isla, ex-Flamengo e que defende atualmente o Independiente, e o atacante Eduardo Vargas, do Atlético-MG, voltaram a ser chamados para a "La Roja" após ficarem de fora das últimas convocações. Os três jogadores são bicampeões da Copa América.



Confira abaixo a lista dos convocados para a seleção do Chile para os amistosos contra Albânia e França:

Goleiros:

Claudio Bravo - Real Bétis-ESP

Brayan Cortéz - Colo-Colo-CHI

Gabriel Arias - Racing-ARG

Defensores:

Guillermo Maripán - Monaco-FRA

Paulo Díaz - River Plate-ARG

Igor Lichnovsky - América-MEX

Matías Catalán - Talleres-ARG

Mauricio Isla - Independiente-ARG

Nicolás Fernández - Audax Italiano-CHI

Gabriel Suazo - Toulouse-FRA

Thomas Galdames - Godoy Cruz-ARG

Meio-Campistas

Erick Pulgar – Flamengo

Rodrigo Echeverría - Huracán-ARG

Marcelino Núñez - Norwich City-ING

Javier Altamirano - Estudiantes-ARG

César Pérez - Unión La Calera-CHI

Darío Osorio - Midtyjlland-DIN

Diego Valdés - América-MEX

Atacantes

Cristian Zavala - Colo-Colo-CHI

Carlos Palacios - Colo-Colo-CHI

Víctor Dávila - CSKA Moscou-RUS

Marcos Bolados - Colo-Colo-CHI

Alexis Sánchez - Inter de Milão-ITA

Eduardo Vargas - Atlético-MG