Vídeo com jovem jogadora do Sporting Gijón limpando gramado do Estádio El Molinón não caiu bem na internetReprodução / Internet

Publicado 08/03/2024 17:23

Espanha - O Sporting Gijón, equipe da segunda divisão da Espanha, gerou polêmica ao postar um vídeo nas suas redes sociais em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta sexta (8). Na publicação é possível ver uma menina limpando o gramado do Estádio El Molinón, o que fez com que os usuários de internet não reagissem bem.

No vídeo, uma jovem jogadora do clube está ajoelhada limpando o gramado do estádio com uma vassoura e um balde. No final, ela estava formando o símbolo de vênus, associado ao sexo feminino.

A publicação já conta com mais de 20 milhões de visualizações no perfil do clube. Só no X (antigo Twitter) são quase quatro mil comentários, grande parte com críticas. O diretor de comunicação do Gijón emitiu um pedido de desculpas pela publicação, assumindo que a iniciativa foi "mal executada".

"Sou responsável e assumo o erro do vídeo publicado. A ideia surgiu para mostrar como a nossa jogadora desenha o símbolo de Vénus em El Molinón, com toda a força visual dessa imagem. Nesse processo, tivemos de apagar a cal de uma linha e essa é a parte inicial do vídeo, para que o símbolo pudesse depois ser pintado e ser visto com clareza e nitidez num plano geral. Em todo o caso, foi uma sequência desnecessária e uma ideia mal executada. Peço desculpa", esclareceu o dirigente.

Após toda a repercussão negativa, o vídeo foi repostado, mas dessa vez sem as cenas com a jovem no gramado do El Molinón, estádio do Sporting Gijón.