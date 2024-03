Osmar Ismail garantiu vaga para disputar o taekwondo nos Jogos Olímpicos de Paris - Divulgação

Publicado 17/03/2024 13:46

A Palestina tem seu primeiro classificado para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 dentre todas as modalidades da competição. Trata-se do atleta de taekwondo Osmar Ismail, que garantiu vaga na grande final do do Pré-Olímpico da Ásia na categoria até 68kg.

Osmar conseguiu três vitórias até chegar na decisão do torneio. Derrotou dam Yazid Ferdyansyah, da Indonésia, na primeira fase, superou o japonês Kaito Iwaki nas quartas de final e tailandês Banlung Tubtimdang na semifinal, garantindo um lugar na modalidade em Paris.

Mesmo não sendo um país membro da Organização das Nações Unidas (ONU), a Palestina é reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) desde 1996 como uma delegação independente. O país jamais conquistou uma medalha nos Jogos Olímpicos.