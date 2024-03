Tite é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 17/03/2024 10:31 | Atualizado 17/03/2024 10:32

Rio - O Flamengo segurou sua vantagem de dois gols, novamente não foi vazado no sistema defensivo e garantiu o 0 a 0 com o Fluminense, que classificou a equipe à grande decisão do Campeonato Carioca . Em entrevista coletiva após o duelo no Maracanã, o técnico Tite elogiou a atuação de seus comandados mesmo passando em branco no ataque, destacou o nível de exigência física ao longo da semana de preparação e elogiou o rival Fernando Diniz.

"Uma equipe consistente, com Rossi batendo essas marcas e que fez gols em todos os jogos, hoje passou em branco, contra o Vasco também. É um trabalho em conjunto. Nós passamos uma semana com muita dificuldade. Aquele jogo que a gente fez exigiu muito. Tivemos uma série de substituições que fizemos por conta do desgaste", iniciou o treinador do Rubro-Negro.

Tite viu o Flamengo dominante contra o atual campeão da América, passando sem sustos com o 2 a 0 no jogo de ida e desempenho sólido na noite do último sábado (16). Ainda assim, para o técnico, foi um confronto de semifinal do tamanho que um Fla-Flu merece.





"Vamos considerar que os dois últimos campeões da Libertadores se enfrentaram. Da grandeza do espetáculo. Do grande técnico que é o Diniz. Todo o contexto dos dois jogos", destacou.

Agora, o Flamengo terá longa pausa para recompor as energias e se preparar para a grande decisão - contra Nova Iguaçu ou Vasco, que definem o classificado neste domingo, no Maracanã. O jogo de ida da final está marcado apenas para o dia 31, após a Data Fifa, e os 15 dias de intervalo entraram em pauta na coletiva de Tite.

"O primeiro aspecto é manutenção e evolução. Se pegar parâmetros, o jogo anterior do Fluminense é a referência. Esse é o componente, tem um componente físico, uma pegada extraordinária. A gente sentiu muito ao longo da semana. O Nico ficou um dia sem treinar, o Erick voltou a treinar na quinta, o Ayrton também. A gente recuperou o Allan, ele ficou quinze dias para pegar uma condição física. Esses componentes todos. Em termos táticos, a referência é o jogo anterior, em termos físicos é a recuperação. É ficar torcendo para ninguém machucar agora."

Confira outros temas abordados por Tite:



Ausência de Gabigol

" Trabalhamos da mesma maneira que trabalhamos com todos. Exigindo empenho e dedicação de todos. No jogo, vemos a exigência de cada partida. No último jogo, tinha muito espaço nas costas da linha defensiva do Fluminense. Por isso a entrada do Bruno Henrique. O Gabriel só fez um treinamento mais forte com o grupo."

David Luiz e Léo Ortiz

"Temos dois zagueiros que estão jogando muito, que são selecionáveis, para mim. E temos o David Luiz, que todas as vezes que entrou jogou demais."

Relação familiar na comissão técnica

"Eu falo da primeira parte do lado humano. Matheus é meu auxiliar desde os 8, 9 anos de idade. O pai dele gravava todos os jogos em fita cassete, aqueles que não conseguia ver, para analisar. Teve uma vez que eu saí, cheguei em casa e ele trouxe uma fita 'aqui pai, gravei para você'. Não era um jogo entre equipes top. Assim como pais médicos que tem filhos que seguem o mesmo caminho e de outras profissões. Eu tive sorte de ter um filho que segue na mesma carreira."