Endrick e Vini Jr celebram o gol que deu a vitória da seleção brasileira sobre a Inglaterra, em WembleyBen Stansall / AFP

A imprensa espanhola ficou em êxtase com o primeiro gol de Endrick pela seleção brasileira, o que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra no sábado (23). Não pelo resultado, mas por vislumbrar a chegada do atacante ao Real Madrid, a partir do meio do ano. E futuro companheiro no clube espanhol,