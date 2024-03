Wilson Seneme é o presidente da Comissão da Arbitragem da CBF - Foto: Norberto Duarte/AFP

Publicado 29/03/2024 11:00

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai promover um treinamento para os árbitros na próxima semana. Serão cinco dias de atividades no Rio de Janeiro, entre os dias 1º e 12 de abril. Ao todo, 108 membros do quatro da entidade vão participar e serão divididos em em duas turmas com 22 árbitros, 16 árbitros assistentes e 16 árbitros de vídeo.

Serão realizadas atividades teóricas e práticas. Os treinamentos serão realizados no Clube da Aeronáutica (CAER), no Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira (CEAB) e em um hotel. As duas turmas terão a mesma programação, com atividade prática de simulação de lances de jogo e teórica com análise de vídeo de casos que já aconteceram.

O objetivo da CBF é preparar os árbitros para o início do Campeonato Brasileiro, que começa no dia 13 de abril. No ano passado, o desempenho da arbitragem foi alvo de uma crítica geral, incluindo uma acusação de manipulação feita por John Textor, empresário americano e dono da SAF do Botafogo.