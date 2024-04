Santos deseja mandar jogo da Série B do Campeonato Brasileiro no Maracanã - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 18/04/2024 17:07 | Atualizado 18/04/2024 17:34

Rio - Com a dificuldade de encontrar disponibilidade nos estádios da capital paulista, o Santos estuda mandar jogos em outras cidades. O Peixe consultou a CBF sobre a possibilidade de jogar uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro no Maracanã. A informação foi dada pelo "ge" e confirmada pelo DIA.

O Consórcio Maracanã ainda não recebeu nenhuma solicitação. A disponibilidade depende também do calendário da dupla Flamengo e Fluminense, que possuem compromissos pela Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, e são responsáveis pela administração do estádio desde 2019.

O Santos cumpre uma punição do STJD pelos incidentes ocorridos na partida contra o Fortaleza, que selou o rebaixamento para a segunda divisão. O Peixe jogará três jogos com portões fechados e outros três sem o setor das torcidas organizadas. Assim, terá a carga máxima à disposição a partir da 15ª rodada, em julho.

O presidente Marcelo Teixeira pretende mandar os jogos na Vila Belmiro durante o período de punição. O departamento de futebol prevê mandar sete jogos em São Paulo, mas esbarra nas decisões dos rivais em não alugar seus estádios. O Pacaembu, por sua vez, deve ficar disponível entre julho e agosto.