Domènec Torrent - RODRIGO BUENDIA / AFP

Domènec Torrent RODRIGO BUENDIA / AFP

Publicado 18/04/2024 16:59

confirmar a demissão de Thiago Carpini, no início da tarde desta quinta-feira (17), o São Paulo já começou a se movimentar em busca de um substituto. De acordo com o "UOL", um dos nomes mais fortes para o cargo é o de Domènec Torrent, ex-Flamengo. Rio - Após, o São Paulo já começou a se movimentar em busca de um substituto. De acordo com o "UOL",

Além do espanhol, o São Paulo também tem o português Carlos Carvalhal como alvo. Porém, o nome de Dome é considerado mais acessível por membros da diretoria do clube paulista.

O São Paulo já definiu que o substituto de Carpini será um treinador estrangeiro. Torrent e Carvalhal são fortes candidatos, mas ainda não há consenso nos bastidores.

Domènec Torrent trabalhou no Brasil em 2020, mas não durou no comando do Flamengo. Foram apenas 26 jogos entre agosto e novembro, com 15 vitórias, cinco empates e seis derrotas. Seu último trabalho foi no Galatasaray, da Turquia, no primeiro semestre de 2022.