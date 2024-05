Gabriel Jesus foi um dos destaques na goleada do Arsenal pela Liga dos Campeões - Ian Kington / AFP

Inglaterra - Contratado para ser a referência no ataque do Arsenal, Gabriel Jesus pode estar em vias de sair do clube londrino. De acordo com o portal inglês 'The Athletic', os Gunners estão dispostos a negociar o brasileiro na próxima temporada.

As lesões sofridas impedem Jesus de ter uma boa sequência como titular na temporada, que vê seu concorrente na posição, Kai Havertz, viver um ótimo momento. A boa fase do alemão faz Arteta escalar o brasileiro como ponta, posição onde ele não gosta de jogar. No entanto, o atacante admitiu que quer apenas jogar.



"Não quero vir aqui e dizer que o Gabi não se importa em jogar como ala quando sua posição normalmente é nove. Nesta parte da temporada, você não reclama. Eu nunca reclamo. Eu só quero trabalhar. Nesta parte da temporada, vou deixar meu ego de lado e apenas ajudar da melhor maneira e fazer o que o técnico quiser para ajudar o time da melhor maneira", disse Jesus, em entrevista coletiva no dia 8 de abril.

O treinador Mikel Arteta não considera ter Gabriel Jesus no elenco como um problema. O camisa 9 tem a confiança da comissão técnica, tanto em termos de qualidade quanto em caráter. No entanto, os problemas físicos, vividos desde a Copa do Mundo de 2022, no Catar, impedem de ter sequência como titular.

No Arsenal desde o meio de 2022, contratado por 52 milhões de euros (R$ 289 milhões, na cotação da época), o brasileiro fez 66 jogos pelo clube londrino, marcou 19 gols e deu 14 assistências.