Bolasie tem se destacado pelo Criciúma em sua primeira experiência no Brasil - Divulgação / Criciúma

Bolasie tem se destacado pelo Criciúma em sua primeira experiência no BrasilDivulgação / Criciúma

Publicado 02/05/2024 17:32 | Atualizado 02/05/2024 17:33

Destaque do Criciúma na goleada por 4 a 0 sobre o Vasco, em pleno São Januário, no sábado passado (27), Yannick Bolasie revelou uma conversa inusitada com o árbitro Caio Max Augusto Vieira. O brasileiro disse ao atacante nascido na França e naturalizado congolês que jogava com ele no game Fifa (que agora tem o nome de EA Sports FC).

Mas antes, o árbitro deu uma bronca em Bolasie e pediu para que ele não fizesse mais o drible de receber a bola e girar o próprio corpo antes de prosseguir a jogada. O atacante de 34 anos fez isso quando o placar já estava 3 a 0.



"O árbitro me falou para não fazer mais naquele dia (o drible. Eu nunca vi isso na minha vida, achei estranho o aviso, mas, depois depois do jogo, ele me disse que jogava comigo no Fifa. Isso foi engraçado", disse, rindo Bolasie.



Ele ainda se defendeu e explicou o drible que repercutiu bastante, não apenas no Brasil.



"Eu não planejo nada, tudo acontece espontaneamente durante o jogo. Eu entro, vejo como sinto e acontece", completou.



Na goleada sobre o Vasco, o congolês marcou o primeiro gol pelo Criciúma e ainda deu duas assistências.