Tonali, do Newcastle, está suspenso por 10 meses por violar regras de apostas na Itália - Franck Fife / AFP

Tonali, do Newcastle, está suspenso por 10 meses por violar regras de apostas na ItáliaFranck Fife / AFP

Publicado 02/05/2024 16:28

Inglaterra - A Federação Inglesa de Futebol (FA) determinou a suspensão de Sandro Tonali, do Newcastle, por dois meses devido a envolvimento do jogador com apostas esportivas. Ele já havia sido afastado do futebol por dez meses no início da temporada pelo mesmo motivo. No entanto, o gancho só será cumprido caso ele volte a quebrar regras novamente até o fim da temporada 2024/25.