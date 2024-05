Jurgen Klopp trabalhou no Borussia Dortmund entre 2008 e 2015, quando foi para o Liverpool - AFP

Publicado 02/05/2024 16:01

numa nova função, como diretor de futebol.

O Borussia Dortmund sonha contratar novamente Jurgen Klopp, que está de saída do Liverpool no fim da temporada. Entretanto, segundo o jornal 'The Independent', o clube alemão não o quer como técnico, mas

Não será fácil convencer Klopp. Afinal, ele decidiu deixar o Liverpool porque deseja se afastar um pouco das obrigações no futebol, possivelmente para tirar um ano sabático e, talvez, retornar somente no meio de 2025.

Entretanto, segundo o jornal, o plano do Borussia é justamente contar com ele a partir de 2025. Pelo clube, o técnico conquistou dois Campeonatos Alemães, uma Copa da Alemanha, além de duas Supercopas no país. Ele trabalhou entre 2008 e 2015.



No fim de janeiro, Klopp fez o anúncio de que deixaria o Liverpool e explicou o motivo: "Estou ficando sem energia. Eu já sabia que teria que anunciar isso em algum momento. Ainda estou bem, mas sei que não posso fazer o trabalho de novo e de novo e de novo".