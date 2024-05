Raphinha - LLUIS GENE / AFP

Publicado 02/05/2024 21:46

Rio - Após decepcionar novamente o seu torcedor, o planejamento do Manchester United vem sendo alvo de muitas reportagens da mídia europeia sobre a montagem do elenco para a próxima temporada. Muitas mudanças poderão acontecer e uma delas poderia ser a chegada do atacante Raphinha, de 27 anos, que pertence o Barcelona. As informações são do site espanhol "Fichajes".

O clube inglês estaria disposto a desembolsar algo em torno de 60 milhões de euros (em torno R$ 330 milhões) para contratar o brasileiro. De acordo com o portal, o Barcelona está lidando com sérios problemas financeiros, e com isso a transferência estaria sendo vista com bons olhos para movimentar as finanças do clube e investir em novos jogadores.

A possível renovação no elenco do Manchester United foi abordada pelo jornal inglês "The Telegraph". De acordo com a publicação, só há três atletas inegociáveis no clube inglês: os jovens Rasmus Höjlund, Alejandro Garnacho e Kobie Mainoo. Todos os outros podem deixar Old Trafford e contratações devem ser feitas.

Raphinha chegou ao Barcelona no meio de 2022 após se destacar no Leeds United, da Inglaterra. A operação rendeu ao clube britânico algo em torno de 58 milhões (R$ 316 milhões na cotação da época). O brasileiro vive altos e baixos no futebol espanhol.