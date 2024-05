Messi e Di María foram campeões da Copa do Mundo de 2022, no Catar, com a Argentina - Juan Mabromata / AFP

Publicado 02/05/2024 16:49

Estados Unidos - O Inter Miami, time que conta com Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba e Luís Suárez, pode estar trazendo mais um nome de impacto do futebol mundial para seu elenco. Segundo o "TyC Sports", o próximo alvo da equipe dos Estados Unidos é a contratação de Ángel Di María, campeão do mundo pela Argentina na Copa de 2022.

A equipe da MLS fez seu primeiro contato com o argentino de 36 anos, que atualmente defende o Benfica. Entretanto, nenhuma oferta foi enviada oficialmente. O plano do Inter Miami é, primeiramente, entender se há o desejo de Di María em atuar nos Estados Unidos. Para isso, Lionel Messi, amigo pessoal do argentino e companheiro de vários anos na seleção da Argentina, se tornou um trunfo.

O Inter Miami aparece como interessado após Di María desistir de retornar ao clube que o revelou: Rosario Central, da Argentina. Isso porque, no começo de abril, sua família recebeu ameaças em meio a uma considerável onda de violência em Rosario, afirmando que, caso o jogador retornasse ao time, um familiar ia morrer.

Outro plano de Dí Maria seria permanecer no Benfica, equipe em que construiu um carinho durante suas duas passagens. Entretanto, o contrato do argentino com clube português se encerra no final de junho, e não houve nenhuma evolução nas conversas por uma renovação de vínculo.

Di María, de 36 anos, tem 16 gols e 13 assistências em 46 jogos pelo Benfica, de Portugal, na temporada 2023/24. Além do clube português e do Rosario Central, o argentino também atuou por Real Madrid, Manchester United, PSG e Juventus.