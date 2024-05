Diego Maradona morreu em 2020 - Reprodução do Facebook

Diego Maradona morreu em 2020Reprodução do Facebook

Publicado 02/05/2024 16:40

Rio - Os cinco filhos de Diego Maradona solicitaram à Justiça a transferência do corpo do lendário jogador de futebol do cemitério particular, onde está sepultado, para um mausoléu em construção em Buenos Aires. Na opinião dos parentes, a mudança vai permitir que os fãs do jogador tenham mais facilidade caso queiram prestar algum tipo de homenagem.

LEIA MAIS: Borussia quer retorno de Klopp, mas não como técnico



As filhas Dalma e Giannina, além de Verónica Ojeda, mãe de Diego Fernando Maradona, fizeram o pedido ao Juízo nº 3 de San Isidro, em carta reproduzida nesta quinta-feira pela mídia. As filhas Dalma e Giannina, além de Verónica Ojeda, mãe de Diego Fernando Maradona, fizeram o pedido ao Juízo nº 3 de San Isidro, em carta reproduzida nesta quinta-feira pela mídia.

LEIA MAIS: Filho de Marcelo, do Fluminense, renova contrato com Real



O mausoléu, denominado "Memorial del Diez", em construção no bairro de Puerto Madero, é "um lugar muito mais seguro que o atual... para que todo o povo argentino e cidadãos do mundo possam pagar homenagem a quem foi o maior ídolo argentino", diz parte do texto sobre o pedido de transferência. O mausoléu, denominado "Memorial del Diez", em construção no bairro de Puerto Madero, é "um lugar muito mais seguro que o atual... para que todo o povo argentino e cidadãos do mundo possam pagar homenagem a quem foi o maior ídolo argentino", diz parte do texto sobre o pedido de transferência.