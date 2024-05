Rafael Nadal venceu na estreia no Masters de Roma - Oscar Del Pozo / AFP

Rio - Rafael Nadal venceu de virada em sua estreia no Masters 1000 de Roma. O tenista espanhol superou o belga Zizou Bergs, 108º do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, nesta quinta-feira (9), e avançou à segunda rodada.

O ex-número 1 do mundo tenta recuperar sua forma física e técnica para chegar bem em Roland Garros, no fim do mês. O triunfo aumentou a vantagem de Nadal nas estatísticas dos torneios de nível Masters 1000. Ele é o tenista que tem o melhor aproveitamento da história, com 410 vitórias e 89 derrotas.

Em sua estreia no saibro de Roma, Nadal mostrou oscilações ao longo da partida. O espanhol começou mal, mas se recuperou e fechou o duelo em 2h53. O ex-número 1 do mundo tem enfrentado uma série de problemas físicos nos últimos anos e este deve ser seu último ano de carreira.

Na segunda rodada, Nadal enfrentará o polonês Hubert Hurkacz, atual número nove do mundo. Se avançar, poderá enfrentar Thiago Wild. O brasileiro venceu o francês Gregoire Barrère por 6/4 e 6/2, também nesta quinta, e agora terá pela frente o argentino Tomas Etcheverry.

"Eu e o Tomas (Etcheverry) nos conhecemos desde a época de júnior. Jogamos a vida inteira juntos. É um cara que está conseguindo bons resultados há algum tempo e tem um grande físico. Vai ser um jogo com muito volume de bola. Não será um jogo fácil, mas tenho condições de vencer", disse Wild.