Couto Pereira é o estádio do Coritiba - Daniel Ramalho/Vasco

Couto Pereira é o estádio do CoritibaDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 15/05/2024 20:05 | Atualizado 15/05/2024 20:07

Rio - O Grêmio anunciou na noite desta quarta (15) que irá retomar as atividades relacionadas ao futebol. No entanto, com a Arena e seu CT ainda alagados, devido às fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, o clube gaúcho informou que irá mandar seus jogos pela Libertadores, remarcados pela Conmebol para o início de junho , no Estádio Couto Pereira, do Coritiba. Além disso, a preparação para as partidas serão feitas no centro de treinamento do Corinthians, em São Paulo.

Ainda segundo o Imortal, as medidas têm como foco obter a melhor condição técnica possível para disputar as partidas da Libertadores e ajudam o clube na sequência do trabalho de reconstrução das suas estruturas danificadas pela enchente e no auxílio aos colaboradores atingidos diretamente pelo trágico evento climático.



A equipe comandada por Renato Gaúcho foi a última dos três do estado que disputam a Série A do Brasileirão a retornar as atividades. No início do mês, o Juventude já havia retornado. O Internacional também voltou na última terça (14), mas segue sem seu centro de treinamento, ainda sob as águas.

Tragédia no RS

De acordo com o último balanço da Defesa Civil, 149 pessoas morreram em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul. Além disso, 108 estão desaparecidas e 806 estão feridas.