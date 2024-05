Vini Jr foi o destaque da partida entre Real Madrid e Bayern de Munique - Michaela Stache/ AFP

Publicado 15/05/2024 19:30

Rio - Em grande temporada pelo Real Madrid, Vini Jr foi indicado ao prêmio de melhor jogador do Campeonato Espanhol. O camisa 7 é o único brasileiro que concorre ao posto. O vencedor será escolhido por meio de uma votação de torcedores, capitães dos times e um comitê de especialista.

O jogador tem 15 gols e cinco assistências em 25 jogos na atual edição do Campeonato Espanhol. Outras estrelas como Bellingham, do Real Madrid, Lewandowski, do Barcelona, e Griezmann, do Atlético de Madrid, disputam a premiação ao seu lado.

Outros brasileiros também participam da premiação

Além de Vini, outros brasileiros também concorrem nas premiações do Campeonato Espanhol. Rodrygo, também do Real Madrid, e Savinho e Yan Couto, ambos do Girona, brigam pelo troféu de melhor jogador sub-23. Os vencedores serão definidos no dia 28 de maio.

Já campeão de forma antecipada do torneio nacional, o Real Madrid tem como foco agora a final da Liga dos Campeões. O time espanhol irá encarar o Borussia Dortmund no próximo dia 1º de junho, em Wembley, na Inglaterra, pelo 15º título da competição.