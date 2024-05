Apolinho e Garotinho: amigos de uma vida inteira - Márcio Mercante / Arquivo O Dia

"Meu querido amigo Apolinho, não existe palavra para expressar o tamanho do vazio que fica com a sua despedida. Você foi um grande parceiro na minha vida profissional, mas a nossa amizade sempre foi muito além da latinha. A única coisa que eu posso fazer no momento é agradecer pelos momentos inesquecíveis ao seu lado. Obrigado, Apolo. Você é eterno no rádio e no coração de todos nós", escreveu o veterano comunicador da Rádio Tupi.Garotinho e Apolinho formaram uma dupla de ouro nas transmissões esportivas nas últimas cinco décadas.Washington Rodrigues, apresentador e comentarista da Rádio Tupi estava internado no Hospital Samaritano na Barra da Tijuca para tratar um câncer.Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1º de setembro de 1936. Na juventude, dividia seu tempo como bancário e como goleiro de futebol de salão, defendendo as cores do extinto Raio de Sol, de Vila Isabel. Sua carreira no rádio começou por acaso. Enquanto se recuperava de uma lesão, que o impedia de participar de um torneio de futebol de salão, recebeu um convite da Rádio Guanabara para fazer uma consultoria sobre o esporte.Na década de 1960, virou profissional e passou pela lendária Rádio Nacional, onde ficou até 1969, quando ingressou na Globo. Desde então, passou pelas rádios Continental, Vera Curz, Tupi e Nacional.Apolinho também foi colunista dos jornais O DIA e MEIA HORA e comentarista de programas em diversas emissoras de TV, entre elas Globo, Tupi, TV Rio, Excelsior, TV Educativa, Manchete, Record TV e CNT.Além disso, foi técnico do Flamengo em 1995, ano do centenário do clube. Anos depois, integrou a diretoria do Rubro-Negro.