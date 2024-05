Papa Francisco - Filippo Monteforte/AFP

Publicado 15/05/2024 22:50

Vaticano - Nesta quarta-feira, 15, o Papa Francisco abençoou três camisas do PSG autografadas por Mbappé, Messi e Neymar. As peças serão leiloadas, e o dinheiro arrecadado vai ser destinado às vítimas das fortes chuvas que alagaram o Rio Grande do Sul.

O padre Omar Raposo, reitor do Santuário do Cristo Redentor e pároco da Paróquia São José da Lagoa, levou as camisas ao Papa. As peças são provenientes da coleção do casal Carla e Rodrigo Ferro, que também se encontram com o pontífice.

O leilão acontecerá de forma online. Os canais oficiais da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro divulgarão a data e mais informações em breve.

Tragédia no RS

De acordo com o último balanço da Defesa Civil, 149 pessoas morreram em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul. Além disso, 108 estão desaparecidas e 806 estão feridas.