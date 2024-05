Silvio Luiz morreu nesta quinta-feira (16), aos 89 anos - Reprodução / Redes sociais

Publicado 16/05/2024 14:14 | Atualizado 16/05/2024 14:22

Rio – A morte do lendário locutor Silvio Luiz, aos 89 anos , nesta quinta-feira (16), mobilizou o mundo do futebol e causou o pesar de diversos famosos . Uma das maiores figuras do jornalismo esportivo brasileiro, ele estava internado na Unidade de Teria Intensiva (UTI) do Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, desde a última quarta-feira (8).

Ao longo de sua carreira, Silvio adotou bordões nas transmissões que se tornaram marcas registradas. Trabalhando na função de narrador desde 1977 e com passagens por Bandeirantes, SBT, Record e RedeTV, o locutor acumulou um repertório de frases para situações diferentes e que são lembradas até hoje pelos fãs de futebol. Confira algumas delas a seguir:



“Olho no lance”: um dos bordões mais marcantes do narrador, era utilizado quando um dos times chegava ao ataque com perigo.

“Pelas barbas do profeta”: utilizado por Silvio em momentos que os jogadores erravam chutes ou cometiam erros grotescos em campo.

“Minha Nossa Senhora”: expressão que poderia ser usada tanto em lances bonitos quanto nas falhas dos jogadores.

“No pau”: o grito de Silvio para descrever quando a bola acertava a trave.

“Foi, foi, foi, foi ele”: o grito de gol do narrador, que enaltecia o jogador que marcou.

“O que foi que só você viu?”: pergunta que servia como deixa para os repórteres de campo fazerem registros na transmissão.

“Balançou o capim no fundo do gol”: frase que destacava um gol narrado por ele.