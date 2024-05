Gabriel Jaú, Lucas Dias e Thornton foram indicados ao prêmio de MVP do NBB - Divulgação/LNB

Publicado 28/05/2024 19:09

Rio - Rio - O Novo Basquete Brasil (NBB) chegou à sua fase final e foram divulgados os finalistas para o prêmio de MVP da temporada 2023/204 da elite nacional da modalidade. Dois clubes do Rio de Janeiro têm representantes na escolha: Flamengo, com o ala-pivô Gabriel Jaú, e o Botafogo, com o ala estadunidense Isaac Thornton. Lucas Dias, ala-pivô de Franca, é o terceiro concorrente.



Gabriel Jaú é um dos destaques do Rubro-Negro no ano. MVP da Copa Super 8 na metade da temporada, que terminou com o título do clube da Gávea, o jogador cresceu na competição de pontos corridos e foi peça fundamental para levar o Fla até a final, contra Franca, com o primeiro jogo definido para o próximo sábado (1/6), no Maracanãzinho.

Já Isaac Thornton foi a grande surpresa do NBB e carrega o posto de cestinha da competição, com média de 21.7 pontos por jogo, além do recorde da edição, de 43 pontos na partida contra Bauru fora de casa. Ele foi o principal atleta do Botafogo, menor investimento da Liga, e conseguiu ajudar a equipe a disputar os playoffs em seu retorno - o time comandado por Miguel Palmier foi eliminado para o Flamengo.

A votação para escolha do melhor jogador da temporada regular do Novo Basquete Brasil terá participações de jogadores, técnicos, árbitros e imprensa especializada.