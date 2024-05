Carlo Ancelotti - Odd Andersen / AFP

Carlo Ancelotti Odd Andersen / AFP

Publicado 28/05/2024 16:03

Rio - Multicampeão pelo Real Madrid e um dos maiores treinadores da história do clube, Carlo Ancelotti anunciou que irá se aposentar na equipe merengue. Em entrevista ao jornal italiano "La Republicca", o comandante afirmou que não se juntará mais a nenhuma outra equipe ou seleção e que estará disponível enquanto os espanhóis o quiserem.

"Vou terminar a carreira no Real Madrid, mas primeiro quero outra Liga dos Campeões. Enquanto o Real Madrid me quiser, estarei aqui à disposição", disse Ancelotti.

No próximo sábado (1), às 16h (de Brasília), em Wembley, contra o Borussia Dortmund, ele busca seu terceiro título na Liga dos Campeões comandando o Real. No entanto, em sua visão, o clube alemão é o favorito na decisão: "O Dortmund tem experiência na competição e mostrou qualidade, comprometimento e muita atitude. Vamos sofrer e lutar como em todas as finais.", afirmou.



Aos 64 anos, o italiano possui uma carreira de sucesso, colecionando passagens também por Milan, onde foi bicampeão da Champions em 2002/03 e 2006/07, Bayern de Munique, Chelsea, PSG e Juventus.