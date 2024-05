Rodrygo - AFP

Publicado 28/05/2024 13:35

Rio - A eventual chegada de Kylian Mbappé pode mudar o futuro de Rodrygo. Um dos destaques do Real Madrid, da Espanha, o brasileiro pode perder espaço com a contratação do craque francês e, por isso, não descarta uma possível saída do clube espanhol.

"Tudo pode acontecer. Tenho contrato, mas os anos que passei aqui foram um prazer para mim. Sempre quero estar neste clube, mas vamos ver", disse Rodrygo em entrevista ao canal DAZN.

Mbappé se despediu do Paris Saint-Germain. O Real Madrid é o favorito para contratá-lo na próxima janela de transferências. A eventual chegada do francês pode gerar uma mudança no esquema tático ou a sua entrada no lugar de Rodrygo.

O técnico Carlo Ancelotti nunca escondeu a admiração por Rodrygo e sempre ressaltou a importância para a equipe. O treinador terá uma dor de cabeça para resolver futuramente em caso de acerto do Real Madrid com Mbappé.

Revelado no Santos, Rodrygo está em sua quinta temporada pelo Real Madrid. O jogador, de 23 anos, soma 17 gols e nove assistências em 50 jogos na temporada 2023/24. Ao todo, são 215 jogos, 54 gols e 41 assistências, além de 13 títulos, incluindo Liga dos Campeões e Mundial de Clubes.