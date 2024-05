Bellingham, do Real Madrid, foi eleito o melhor jogador da última edição do Campeonato Espanhol - Divulgação/ Real Madrid

Publicado 28/05/2024 17:32

Espanha - Jude Bellingham, do Real Madrid, foi eleito, nesta terça-feira (28), o melhor jogador do Campeonato Espanhol 2023/24. O inglês superou nomes como o de Vini Jr, companheiro de equipe no clube merengue, para faturar o prêmio em sua primeira temporada na Espanha.



O anúncio da vitória de Bellingham foi feito em "La Liga Awards", cerimônia de premiações individuais do Campeonato Espanhol, que acontece em Cala di Volpe, na Itália. Apesar de não poder comparecer, o meia do Real Madrid mandou um vídeo agradecendo pelo prêmio.

"Este prêmio eu dedico aos meus companheiros de time, ao estafe do Real Madrid e ao treinador, pela confiança que eles têm em mim. Também dedico, principalmente, aos fãs do melhor clube do mundo. É uma honra jogar por ele", comemorou Bellingham.

Além de Vini Jr, o inglês superou o atacante Kubo, da Real Sociedad, o meia-atacante Griezmann, do Atlético de Madrid, além dos centroavantes Dovbyk, do Girona, Sorloth, do Villarreal, e Lewandowski, do Barcelona, respectivamente.



Toni Kroos. Bellingham encerrou a última edição do Campeonato Espanhol com 19 gols marcados e seis assistências distribuídas em 28 jogos. Já Vini Jr balançou as redes 15 vezes e deu cinco passes para gol em 26 jogos disputados pela competição. Os dois também se sagraram campeões do torneio, junto de outras estrelas do Real Madrid, como Rodrygo, Modric e

Vini Jr também concorreu ao prêmio de "Gol mais bonito da competição". Entretanto, este foi entregue ao lateral-direito Jesus Areso, do Osasuna.