Gabriel Aguayo em ação pelo Cerro Porteño, do ParaguaiDivulgação / Cerro Porteño

Publicado 28/05/2024 15:31

Rio - Flamengo e Fluminense seguem monitorando nomes no mercado, e uma promessa do futebol sul-americano chamou a atenção dos clubes. Segundo o jornalista Federico Arias, os rivais demonstraram interesse na contratação do jovem atacante Gabriel Aguayo, de 19 anos, do Cerro Porteño, do Paraguai.

Além dos clubes cariocas, Corinthians, Athletico-PR e Internacional também desejam contar com Aguayo. Houve contatos com os representantes do jogador, e a tendência é que as primeiras ofertas sejam oficializadas em breve.

Aguayo é tratado como uma das principais promessas do futebol paraguaio. Promovido ao time profissional do Cerro Porteño nesta temporada, o atacante tem um gol marcado e quatro assistências em 14 jogos na temporada, sendo oito como titular. O paraguaio, inclusive, entrou em campo nos dois jogos contra o Fluminense, pela fase de grupos da Libertadores.