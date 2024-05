Felipe Meligeni foi eliminado em Roland Garros - Anne-Christine Poujoulat / AFP

Felipe Meligeni foi eliminado em Roland GarrosAnne-Christine Poujoulat / AFP

Publicado 28/05/2024 14:59

Rio - Felipe Meligeni perdeu para o norueguês Casper Ruud e está eliminado de Roland Garros. A derrota aconteceu na manhã desta terça-feira (28), por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/3. Com isso, ele é o último brasileiro a deixar o torneio, que acontece em Paris, na França.

Na última segunda,. Thiago Wild, Thiago Monteiro e Gustavo Heide, no simples masculino, e Bia Haddad Maia, no simples feminino, perderam seus respectivos jogos. No domingo, Laura Pigossi também havia caído no torneio.