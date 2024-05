Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita - Fayez Nureldine / AFP

Publicado 28/05/2024 13:41

Arábia Saudita - Apesar das ofertas de clubes europeus, o atacante Cristiano Ronaldo pode permanecer na Arábia Saudita na próxima temporada. O Al-Nassr prepara uma oferta de renovação de contrato para o português, válido até junho de 2025. As informações são da rádio britânica "Talksport".

Cristiano Ronaldo enxergaria com bons olhos a permanência no futebol saudita. O português de 39 anos, inclusive, teria o desejo de permanecer no Al-Nassr até 2026, ano que acontece a Copa do Mundo que será sediada em Canadá, Estados Unidos e México.

Qualquer novo acordo do Al-Nassr com Cristiano Ronaldo daria ao português um aumento do atual salário de cerca de 200 milhões de euros (R$ 1,12 bilhões), com bônus adicionais.